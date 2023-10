Pour les afficionados, j'ai pris un clavier Ducky one 3 en ISO, switches tactiles Akko cream blue, j'ai rien moddé à part la touche espace sous laquelle j'ai collé du scotch de masquage. Le set de touches est un mélange de XDA et cherry pour la touche entrée et fromage. Pour l'instant j'en suis heureuse ! ♥